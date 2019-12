Vita in Diretta | arriva la moglie di Amadeus? Novità per Cuccarini-Matano

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laindiinviata per Lorellae Alberto? Ci sarebbe una clamorosaper Lain. Come annuncia l’indiscrezione lanciata da Dagospia, Lorellae Albertoavrebbero deciso di arruolare come inviata dello storico contenitore pomeridiano del primo canale della Tv di Stato Giovanna Civitillo, ladi. L’accordo con l’ex volto de L’Eredità dovrebbe durare soltanto per la settimana del Festival di Sanremo 2020. Chi meglio delladel direttore artistico e conduttore della settantesima edizione del Festival potrebbe raccontarlo nei minimi dettagli? Giovanna Civitillo a Lain: accetterà la proposta? Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. Di recente la showgirl ha svelato che il marito sta vivendo con grande tensione e concentrazione il suo ...

