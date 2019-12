Uomini e donne: Juan accusato di sponsorizzare serate… Gemma si infiamma! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella puntata di oggi di Uomini e donne, Gianni segnala la presenza di una foto che circola in rete riguardante una serata sponsorizzata da Juan Luis, attuale e discusso corteggiatore della veterana del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani. All’attacco di Gianni, Juan risponde: Questa è un’altra provocazione. Io non faccio serate. Questa la ritengo un’offesa. Gemma, infiammata e, allo stesso tempo avvilita, rivela: Devo superare tante prove. Perchè devi dire le cose diversamente da quelle che dici al telefono? Non cambiare la versione, tu sei quello che dice che fuori sono in un modo e qui in un altro. Passo sopra a tante cose Juan giustifica la famosa serata parlando di un favore fatto ad un amico e di nessuna intenzione di sponsorizzarla. Ma Gemma ribatte che “tutti abbiamo degli amici“. Gianni a questo proposito: Tu stai usando ...

