Suicidi tra i dipendenti di France Télécom | tre ex dirigenti condannati per mobbing

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono stati giudicati colpevoli ditredi, in un caso collegato a un’ondata ditra inegli anni duemila. Tra loro, l’ex amministratore delegato dell’aziendase, Didier Lombard, che dovrà scontare un anno di carcere. In quegli anni Lombard ha operato una grossa riorganizzazione aziendale in cui ha dovuto tagliare migliaia di posti di lavoro e cambiare sede di lavoro ad altrettanti. «Mi libererò di loro in un modo o nell’altro, attraverso la porta o attraverso la finestra», aveva detto l’ad nel 2007. Il reato è quello di«morale e istituzionale» e l’azienda, che ora si chiama Orange, dovrà pagare 75mila euro. Anche Louis-Pierre Wenès e Olivier Barberot dovranno scontare un anno di reclusione, ma otto mesi della pena sono stati sospesi. Altri quattrogiudicati ...

