Square Enix celebra il natale con delle offerte nei Final Fantasy Mobile (Di venerdì 20 dicembre 2019) Anche se il tempo fuori non è dei migliori, Square Enix Ltd. ti mette di buon umore con delle fantastiche offerte natalizie su vari titoli per dispositivi Mobile, tra cui Final Fantasy® BRAVE EXVIUS®,MOBIUS® Final Fantasy e DISSIDIA® Final Fantasy OPERA OMNIA™. A partire da oggi i giocatori potranno divertirsi con una serie di eventi festivi, delle offerte speciali, varie missioni e altro ancora. Final Fantasy BRAVE EXVIUS (dal 19 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020) Le unità festive Levinson e Lucas sono disponibili come Summon, così i giocatori potranno dare un tocco natalizio alla loro squadra.L’evento natalizio di quest’anno, intitolato “Save Your Elf”, è ora disponibile. I giocatori potranno sconfiggere il boss dell’evento “Elf Off the Shelf” per ...

