Maxi frode post sisma | diciannove lingotti d' oro sequestrati dalla Gdf

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Pina Francone Le Fiamme Gialle di Camerino, Macerata, hanno scoperto unamilionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati deldel 2016 Gli sciacalli del terremoto non mancano mai. E oggi, a oltre tre anni di distanza, la Guardia di Finanza ha scoperto unamilionaria circa la gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati deldel Centro Italia, sequestrando beni per un totale di oltre un milione di euro. Tra questi, anched'oro massiccio. L'indagine chiamata "El dorado" è stata condotta dalle Fiamme Gialle di Camerino (in provincia di Macerata) e come riportata dall'agenzia stampa Agi, è stata coordinata dal capo della procura di Macerata, Giovanni Giorgio, e da sostituto Vincenzo Carusi. Nel corso dell'inchiesta, i militari hannoo particolarmente attenzione nei confronti di una struttura alberghiera ...

Profilo3Marco : RT @Unomattina: Addobbi e regali natalizi. Ieri la @GDF di Roma ha effettuato una maxi-operazione con il sequestro di 5 milioni di addobbi.… - coledoni : #Imprese.... la maxi frode allo Stato..... 105 miliardi di tasse non pagate...ecco che paese siamo... - DomenicoMazzil5 : RT @Unomattina: Addobbi e regali natalizi. Ieri la @GDF di Roma ha effettuato una maxi-operazione con il sequestro di 5 milioni di addobbi.… -