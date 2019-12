La bimba ha una malattia rara | i compagni d' asilo si vaccinano per accoglierla e giocare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Giulia ha soli 4 anni e una, che le causa gravi problemi motori e cognitivi. Una condizione che le impedisce di andare a scuola econ altri bambini senza rischiare di contrarre infezioni in grado di crearle danni cerebrali permanenti. Ma per la bambina è arrivato il regalo più bello: i genitori dei suoi piccolidihanno vaccinato i figli pere permetterle finalmente di stare a contatto con i suoi coetanei. Accade in una scuola di Milano, nel quartiere Lorenteggio. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.Giulia (così la chiameremo) è affetta da Encefalopatia necrotizzante acuta, la cosidetta sindrome di ANE: unagenetica talmenteche in Italia la stessa sfortuna possono condividerla solo in due. Alla scuola d’infanzia non ci poteva andare perché le basta venire a ...

