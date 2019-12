Inter-Genoa | programma | orari e tv Probabili formazioni Serie A 2019-2020

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si gioca domani il match tra, valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di. Tra assenze e altre esigenze, Antonio Conte dovrebbe far ricorso a più di una variazione nel proprio undici, con Borja Valero sicuro titolare, al contrario di Gagliardini; è possibile che entri in gioco Agoumé. C’è la possibilità che venga schierato Esposito al fianco di Lukaku. Ci sarà Biraghi al posto di Lazaro. In casana bisogna fare i conti con quattro assenze (Kouamé, Zapata, Favilli e Sturaro), con Agudelo che dovrebbe andare insieme a Pinamonti in attacco. L’al momento è seconda a 39 punti e vuole riagganciare la Juventus, ilè invece penultimo a quota 11.(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. ...

