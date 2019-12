Inquinamento atmosferico | aumenta il rischio di depressione e suicidio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives basato sull’analisi di dati che hanno coinvolto 16 Paesi differenti, è emerso che le polveri sottili influiscono negativamente sullʼumore degli individui.dell’aria e della mente Pertanto lo smog, oltre ad inquinare l’aria che respiriamo e a causare gravi danni alla salute di ciascuno di noi, inquina anche la nostra salute mentale, provocando un aumento deldie, in alcuni casi ancora più estremi, di. Suddetta indagine ha inoltre rivelato che se l’da polveri sottili di diametro 2,5 micrometri (un milionesimo di metro, PM2.5) passasse da 44 microgrammi per metro cubo (g/m3) a 25g/m3 si avrebbe una riduzione deldidel 15% a livello globale. I ricercatori hanno osservato che per ogni aumento di 10g/m3 del livello medio di particolato ...

