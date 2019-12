Il Questore consegna borse di studio ai giovani del Comitato “Insieme per” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Pomeriggio di solidarietà e di premiazioni in Questura a via De Caro. Infatti il Questore Bonagura ha voluto omaggiare i ragazzi del “Comitato insieme per” protagonisti dello spettacolo “Le scarpe piene di sassi”, andato in scena il 30 novembre scorso, al Teatro Massimo. Le scarpe piene di sassi ha voluto ”ripercorrere” il viaggio nelle emozioni della maternità, dal dolore intenso del travaglio alla liberazione ed infinita gioia della nascita. Nel pomeriggio di oggi devolute sono state infatti devolute le borse di studio derivanti dalla raccolta fondi per sviluppare le doti artistiche, musicali e sportive dei ragazzi. Il Questore di Benevento, ha voluto sottolineare la grande abilità dei bambini ma anche il coraggio delle famiglie ad aiutarli a inseguire i loro sogni. L'articolo Il Questore ...

