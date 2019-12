Il 2020 di Apple si apre con Little America e Mythic Quest | in arrivo un accordo con MGM?

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Tv+ il trailer di, l’antologia sull’immigrazione. Dal 7 febbraio arriva la comedy, il 14 la docuserie a tema LGBTQ. Intato si tratta per sport e catalogoIl mondoè in costante movimento. Dopo circa 50 giorni di vita ufficiali del catalogo diTv+ sia negli USA che in Italia e in altri 98 paesi, la società di Cupertino ha già in tasca nomination ai Golden Globe per The Morning Show (a proposito oggi l’atteso finale di stagione della serie), ha tutte le serie già rinnovate per una seconda stagione e l’interesse intorno i suoi prodotti è molto alto. Proprio pero lo sguardo va al futuro e ai possibili nuovi scenari di una piattaforma che si prefigura come un hub di altri prodotti (Tv negli USA accoglie HBO e Showtime, in Italia StarzPlay, naturalmente previa sottoscrizione) e punta ad ampliare il proprio ...

