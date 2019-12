Clizia Incorvaia partecipo al GF Vip per essere indipendente (Di venerdì 20 dicembre 2019) Clizia Incorvaia sarà una delle concorrenti della nuova edizione del “GF Vip” al settimanale “Grazia” ha raccontato: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri”, dopo la separazione dal marito Francesco Sarcina: “Sarò ingenua, ma voglio che il “Grande Fratello Vip” sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”. Vuole garantire un futuro alla figlia Nina (“Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”) e non teme la lontananza dalla piccola durante la reclusione, così come l’ex marito: “A lui non interessa che ...

