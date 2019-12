Calciomercato Inter | sondaggio per Kumbulla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019): i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni per il difensore dell’Hellas Verona MarashSettimana scorsae Hellas Verona si sono incontrate a Milano per parlare di alcuni giocatori scaligeri cheessano ai nerazzurri. Tra questi figura il difensore centrale Marash. Secondo Fcnews.it, il difensore albanese, classe 2000,essa a Marotta e Conte per giugno. Per il suo trasferimento si parte da una base di partenza di 15 milioni di euro. Per, fino a questo momento, 10 presenze in serie A e 1 gol. Leggi su Calcionews24.com

