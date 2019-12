Brexit | Camera dei Comuni dà il via libera all’accordo tra il governo Johnson e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dal Parlamento britannico arriva il primo sì allaentro il 31 gennaio. Ladeiha dato il viacon 358 favorevoli e 234 contrari al testo dell’accordo raggiunto tra ildi Borise i negoziatori di Bruxelles. La nuova composizione del Parlamento, dopo il voto dello scorso 12 dicembre che ha aumentato il consenso del primo ministro, ha permesso il passaggio con larga maggioranza e, dopo la pausa natalizia, ci si aspetta che l’iter possa proseguire per arrivare alla ratifica definitiva entro la fine del primo mese del 2020. L'articolodeidà il viaall’accordo tra ile Bruxelles: più vicina l’uscita entro il 31 gennaio proviene da Il Fatto Quotidiano.

