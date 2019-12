Anticipazioni Uomini e Donne | Armando e Veronica si sono lasciati

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Ursida lasciaIncarnato Una storia mai decollata quella traIncarnato eUrsida. La coppia nata nel Trono Over disembrerebbe non aver mai trovato un punto d’incontro, le incomprensioni e i dubbi hanno segnato il percorso della dama e del cavaliere che ieri hanno deciso di lasciare il programma per provare a conoscersi lontani dalle telecamere. Il tentativo diIncarnato eUrsida è durato però il tempo di un aperitivo. Dopo poche ore infatti i due protagonisti ditornati nel Trono Over per comunicare l’intenzione di non proseguire la loro conoscenza. Nonostante la confessione choc, nessuno in studio è rimasto sorpreso. La storia tra il cavaliere partenopeo e la Ursida è subito sembrata infatti basata su basi poco solide.torneranno così nel ...

