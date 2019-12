Amadeus è daltonico, la confessione: “Non riconosco i colori” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Amadeus ha rivelato di essere daltonico, e che per questo non riuscirebbe ad abbinare alcuni colori: il conduttore ha confessato anche che proprio per questo motivo sarebbe solito vestire solo di determinati colori. Amadeus daltonico Il direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, ha confessato di essere daltonico e che per questo avrebbe difficoltà ad abbinare alcuni colori. Il celebre volto della Rai ha dichiarato che sarebbe solito vestire di grigio, nero e blu proprio per ovviare alle difficoltà di chi è affetto da daltonismo o a possibili gaffe non volute sull’abbinamento dei vestiti. Anche le camicie del suo guardaroba sarebbero soltanto di due colori (bianco o nero) così da rendere più facile per lui abbinarle con abiti, giacche e pantaloni. Le difficoltà dovute al daltonismo si ripercuoterebbero pertanto anche nella sua vita di tutti i ...

