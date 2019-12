Activision Blizzard è riuscita a non pagare alcuna tassa negli Stati Uniti nel 2018 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Secondo quanto riferito, il colosso del publishing Activision Blizzard è riuscito a non pagare alcuna imposta sul reddito federale negli Stati Uniti nel 2018.Un nuovo report dell'Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) ha elencato 60 delle migliori società in America che non hanno versato alcuna imposta federale sul reddito per il 2018.Activision Blizzard è una delle prime aziende nominate, ma l'elenco include anche Amazon che possiede la popolare piattaforma di streaming Twitch.Leggi altro...

