Torna “Rivelo” con Lorella Boccia Cécilia Rodriguez | “Tra Iannone e Corona…”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Debutterà stasera in prima serata la seconda edizione di “Rivelo”, programma condotto daa partire dalle 21,10 sul canale 31, Real Time. Dopo il successo della prima edizione, ballerina e presentatrice,a condurre “Rivelo” su Real Time. Un ritorno ‘con il botto’ quello della showgirl, che durante questa prima puntata intervisterà alcuni nomi di punta del mondo dello spettacolo. Le danze si apriranno con, che ‘rivelerà’ alcuni retroscena più intimi sulla sua carriera, sulla famiglia e ovviamente sulla relazione con Moser. L’imprenditrice e showgirl argentina si lascerà andare ad una lunga intervista senza filtri: “ Matrimonio? Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti ...

