Tennis | Matteo Berrettini salta l’ATP Cup per un problema agli addominali | esordio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Forfait molto pesante per la Nazionale italiana dimaschile, che dovrà fare a meno diin occasione dell’ATP Cup 2020. Il romano, n.8 del ranking mondiale reduce da una stagione indimenticabile ma altrettanto logorante dal punto di vista fisico, ha deciso insieme al suo staff di rinunciare alla kermesse in programma dal 3 al 12 gennaio in Australia a causa di unai muscoliancora da risolvere che si è portato dietro nell’ultima fase di stagione.rimanda così di un paio di settimane il suostagionale, che avverràAustralian Open 2020 nel primo Grand Slam dell’anno. A questo punto l’Italia dovrebbe schierare Fabio Fognini (n.12 ATP) e Stefano Trava (n.84), tuttavia la presenza del ligure è a rischio per la possibile nascita della figlia in quei giorni lasciando uno spiro aperto per la ...

