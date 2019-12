Tablet | realtà virtuale ma niente smartphone La ministra Pisano racconta a Open la

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La chiamano la «Signora dei droni», per gli spettacoli aerei organizzati a Torino quando era assessore. A lei, però, questo soprannome non piace. Paola, classe 1977, è la primadell’Innovazione nella storia della Repubblica. E non tanto perché prima ci fossero solo uomini ma perché prima di lei non esisteva proprio un ministero dell’Innovazione. Chi è PaolaIl suo percorso politico comincia con il Movimento 5 Stelle a Torino, città in cui ricopriva la cattedra di Gestione dell’Innovazione all’UniTo. Nel 2016 Chiara Appendino la sceglie come assessora all’Innovazione e qua comincia a lanciare i primi progetti per portare la città un passo avanti nel futuro. Secondo il curriculum pubblicato sul sito del comune di Torino, ha una laurea, un master e un dottorato in Economia, tutti conseguiti all’UniTo. Nei suoi anni da ...

