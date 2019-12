Sinisa Mihajlovic | arriva il premio Lacrime sul palco | poi l’annuncio e la standing

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È stata un’autenticaovation quella che ha accolto l’ingresso di, premiato ai Gazzetta Awards con il riconoscimento “Legend”, dedicato ai più grandi personaggi di sempre dello sport. Sono le 21.45 quando l’allenatore del Bologna sale sul: cappello blu, giacca di velluto scuro e tanta emozione. Il pubblico presente appena lo vede si alza in piedi e gli dedica un lungo e commosso applauso.viene accolto sulda Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport. E comincia il viaggio nei ricordi. “Ora vedo il sole – rivela-, vedo la fine del tunnel. Non volevo fare l’eroe, è stata una bella botta ma ho fatto quello che dovevo, petto in fuori e sguardo dritto”.“Tre momenti della mia carriera da calciatore? Ne dico 4. Il primo è ...

