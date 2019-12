Planet4Planet | il premio Roffredo d’Argento punta a un futuro ecosostenibile

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSparanise (Ce) – Con l’iniziativa #Plant4Planet il2019, giunto alla quinta edizione, assume quest’anno una connotazione decisamente green e lancia un segnale concreto in tema di sensibilizzazione sulle tematiche climatiche ed ambientali. Il prossimo 28 dicembre nel teatro dell’Istituto “Semeria”, in occasione del conferimento dela 34 cittadini casertani che si sono particolarmente distinti per merito, a tutti i premiati verrà donata una piantina di “pinus strobus” con la promessa di metterla a dimora il prima possibile. L’iniziativa, lanciata dal giornalista Ilario Capanna, Promoter delha trovato la pronta disponibilità dell’amministrazione comunale nelle persone del vice sindaco Gaetano Di Maio e del Presidente del Consiglio comunale Fabio Monfreda che, di tasca propria, si sono subito ...

