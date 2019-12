Michelle Hunziker | la confessione shock | Sono stata picchiata da un uomo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La conduttrice di All Together Now rivela per la prima volta di esserevittima della violenza di unma precisa che non sta parlando di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.da undel suo passato, la conduttrice, parlando del suo impegno nel sociale, ha raccontato: "so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza".parla per la prima volta di uno dei momenti più difficili della sua vita e lo fa dalle pagine del settimanale 'Oggi'. La conduttrice televisiva ha raccontato di essereda un: "Sì, mi è capitato... Il percorso di Doppia Difesa l'ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l'ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita ...

