Marco Carta smaschera Alfonso Signorini sul GF Vip con una prova FOTO

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)risponde addopo l’umiliazione sul Grande Fratello Vip Nell’ultima puntata di #CR4 di Chiambretti,ha umiliatoche, recentemente, ha sostenuto di essere stato contatto per diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e di aver rifiutato. Il direttore di Chi, invece, ha tirato una frecciatina al cantante sardo, sostenendo che nessuno gli ha mai fatto una proposta per partecipare al suo reality show.ha replicato adndolo con unae pubblicandola sul suo profilo Instagram. L’immagine ritrae l’invito di un’autrice del Grande Fratello Vip, tale Annalisa, a far incontrarecon la produzione: “Buonaserasono Annalisa del Grande Fratello Vip. Ti stavo cercando perchè volevo proporti un incontro con i nostri autori. Attendo una ...

zazoomnews : Alfonso Signorini asfalta Marco Carta: “Nessuno lo ha invitato” - #Alfonso #Signorini #asfalta #Marco - BiaNer1 : RT @fuori__onda: Marco Carta al #GFVIP? Dopo tante voci insistenti, il cantante giorni fa smentisce la notizia nel suo profilo instagram.… - AliEbbasta : RT @fuori__onda: Marco Carta al #GFVIP? Dopo tante voci insistenti, il cantante giorni fa smentisce la notizia nel suo profilo instagram.… -