Manovra,Gualtieri:conferma bonus 18enni

Per il 2020 "è statoto ilcultura per i",con "300 euro di beneficio individuale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, in audizione alla Camera. Secondo il ministro, il testo dellamigliorato in Senato "consente al Paese di voltare pagina e di incamminarsi sul sentiero virtuoso di crescita, innovazione, stabilità e coesione sociale e territoriale".In termini tendenziali, essa ha "un effetto espansivo di 16,2 mld nel 2020, 12,5 mld nel 2021 e 10,4 mld nel 2022",ha detto(Di giovedì 19 dicembre 2019)