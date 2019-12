Francesca Manzini in ospedale contro un piccolo male | “Ho vinto io”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La simpaticissima imitatrice di RDS ha comunicato a stretto giro, appena ieri, che si sarebbe operata.si è sottoposta ad un intervento questo oggi, per scongiurare quello che lei stessa ha definito un. Così in giornata, subito dopo essere uscita dalla sala operatoria, la rivelazione di Amici Celebrities ha annunciato ai follower che tutto è andato per il meglio. L’annuncio sui social Attraverso un video pubblicato su Twitter laha fatto sapere che l’indomani si sarebbe sottoposta ad un intervento. Ha scelto la spiaggia, per girare il suo video, di fronte al mare, un luogo che la rappresenta.“Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò unche mi tormenta“. Ha poi aggiunto: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello delè che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni“. ...

