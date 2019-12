Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo la sprint di Le Grand

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il norvegese Johannes Boe rafforza la propria leadershipla 10 kmdi LeBornard (Francia), sede delladeldi. Sulle nevi transalpine lo scandinavo si è dovuto accontentare della quarta posizione, nella gara vinta dal tedesco Doll, accumulando comunque punti nellagenerale. Boe guida, infatti, con 254 punti, con 32 lunghezze di vantaggio sul fratello Tarjei e con 45 sul francese Simon Desthieux. Decimo nellacomplessiva l’azzurro Lukas Hofer. Di seguito le classifiche:GENERALE MASCHILEDEL: 1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 254 2 BOE Tarjei Norway NORWAY 222 3 DESTHIEUX Simon France FRANCE 209 4 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 207 5 FOURCADE Martin France FRANCE 191 6 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 184 7 ELISEEV Matvey Russia RUSSIA 168 8 JACQUELIN Emilien ...

