Adolescente si toglie la vita, la denuncia: “Abbandonata da chi doveva aiutarla” (Di giovedì 19 dicembre 2019) Un’Adolescente si è tolta la vita in un’ospedale psichiatrico, la madre denuncia la struttura per negligenza nei confronti della figlia. Era il marzo del 2017 quando Mia Titheridge, 17 anni, si è tolta la vita nell’ospedale psichiatrico di Huntercombe dove era stata ricoverata in dicembre. L’Adolescente soffriva da tempo di crisi depressive e prima del … L'articolo Adolescente si toglie la vita, la denuncia: “Abbandonata da chi doveva aiutarla” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

