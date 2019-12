Vuole sposarsi ma non ha i soldi e allora organizza una raccolta fondi dicendo che sta

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una donna, Danielle Watson volevaa tutti costi ma non avevaperre il suo matrimonio che voleva , tra l’altro, fosse da favola. Eha pensato che l’unico modo per raccogliereera quello di dire a tutti che aveva un tumore e che, prima di sottoporsi alle estenuanti cure chemioterapiche e, dunque perder i capelli, aveva solo un desiderio: quello di. Eparenti e amici si sono mobilitati e in poco tempo la donna ha raccolto 15.000,00 euro. La verità, però, subito dopo, è venuta fuori e la donna ora deve rispondere del reato di frode. Il suo avvocato Rebecca Blain ha detto così: “Dovrà imparare a convivere con queste bugie: ha raccontato alla propria famiglia le menzogne più spregevoli”. Un agente della polizia dell’Essex ha dichiarato: “Danielle Watson ha agito in modo freddo e calcolato. Ha abusato della fiducia ...

