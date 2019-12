Vittoria Puccini | “Vi dico perché è finita con Preziosi”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ha parlato della sua relazione con Alessandro Preziosi, svelando per la prima voltail loro legame, nato sul set della serie di successo Elisa di Rivombrosa, sia finito in modo inaspettato. Ora i due hanno ritrovato la serenità, anche per il bene della figlia. Le motivazioni di, in tv con Il Processo, ha rilasciato un’intervista a F in cui ha parlato del rapporto naufragato con Alessandro Preziosi. I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori italiani nella fiction Elisa di Rivombrosa e proprio su quel set si erano innamorati. Nel 2006, la nascita della figlia Elena sembrava poter coronare il loro legame. Tuttavia, nel 2010 la loro rottura lasciò tutti sbigottiti e oggi l’attrice dice: “? È una questione di alchimia, di ingranaggio, io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”. La...

