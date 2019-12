Spazio | base di Kourou | lanciato con successo Cheops e il satellite Cosmo Sky-Med di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Effettuato conquesta mattina il lancio dalladi, annullato ieri dopo un problema tecnico. Ha avuto luogo il lancio delche inaugura la seconda costellazione del programma duale (civile e militare) per l’osservazione della TerraSkyMed, nato nel 2007 da un accordo fra i ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Difesa e gestito dell’Agenzia Spaziale Italiana. Lanciati anche due satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea:, destinato a individuare i pianeti esterni al Sistema Solare che potrebbero ospitare la vita, e il piccolo Ops-Sat, che contiene il più potente computer mai andato in orbita, progettato per sperimentare software. Le operazioni di rilascio in orbita di tutti i satelliti richiederanno oltre 4 ore: il primo a separarsi saràSkyMed, poco dopo le 12 sarà la volta di, intorno ...

