Michele Sindona, chi è: carriera e vita privata del banchiere siciliano (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Conosciamo meglio la storia di Michele Sindona: le curiosità sulla carriera e vita privata del banchiere e criminale italiano Michele Sindona nasce a Patti, in provincia di Messina, nel 1920, da un fioraio napoletano e da casalinga siciliana. Lavora fin dall’età di 14 anni, come dattilografo, poi aiuto contabile e, infine, come impiegato presso l’ufficio … L'articolo Michele Sindona, chi è: carriera e vita privata del banchiere siciliano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Michele Sindona