Giulia De Lellis choc | “Non volevo andare a Uomini e Donne” E su Iannone…

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)e Donne,Desvela: “Nonfare i provini”Deha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair. E in questa occasione la popolare influencer ha parlato un po’ della sua vita, dei suoi progetti futuri, del suo amore per Andrea Iannone e infine die Donne. Difatti la sua carriera è iniziata a decollare proprio dal dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia al Trono Classico die Donne neppure voleva partecipare come ha dichiarato sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair: “E’ successo tutto per caso…Nonnemmenoal provino die Donne…Poi, invece, lì ho imparato quello che la vita di tutti i giorni non ti insegna: ad aspettare. Dovevo attendere per dichiararmi e per essere corrisposta…E questo mi ha ...

