Barcellona-Real | Vidal parte dalla panchina | glielo comunicano e abbandona il campo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La previa del Clasico è nel pieno, stasera c’èMadrid. L’ambiente è caldo all’Hotel Sofia, dove alloggiano entrambe le squadre. Motivi di classifica (squadre appaiata al primo posto), di storia, di politica. Ma anche di mercato perché nel sontuoso albergo barcelonista c’è uno scontento di lusso: Arturo. Il cileno, secondo quanto riportato da ESPN, avrebbe lasciato ildi allenamento durante la rifinitura dopo aver saputo che non sarebbe partito titolare contro i Merengues. Giocheranno De Jong, Busquets e Rakitic. E quando il sudamericano l’ha saputo è diventato una furia: nessuno è riuscito a placarne l’animo bollente e a farlo restare in.Uno smacco per, degradato a seconda scelta nel centroblaugrana. L’Inter osserva. Conte, che ha lanciato King Arturo alla Juve, spinge per avere il cileno che adesso, ...

