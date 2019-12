Ordini via web per la vendita di capi falsi | base commerciale in Irpinia Fabbrica

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato nell’Avellinese un opificio clandestino, al piano terra di un edificio residenziale, perfettamente allestito con macchinari tessili utilizzati per la marcatura, il confezionamento did’abbigliamento e accessori con marchi contraffatti delle più note griffes di moda. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, hanno preso le mosse da alcune spedizioni sospette di merci effettuate attraverso i più noti corrieri internazionali e, grazie a un primo sequestro operato nel Napoletano, hanno permesso di risalire all’intera filiera “produttiva” individuando il laboratorio a Monteforte Irpino (Avellino). In particolare, gli specialisti del Gruppo Tutela Mercato beni e servizi del Nucleo Pef, all’interno dell’azienda risultata sconosciuta al Fisco, hanno ...

LaSiritide : #LaSiritide #news #Italia 17/12/2019 - Campania. Ordini via web ma capi griffati falsi - rep_napoli : Avellino, sequestrata fabbrica di falsi. Ordini via web e consegne espresso di capi finti-griffati [aggiornamento d… - Notiziedi_it : Avellino, sequestrata fabbrica di falsi. Ordini via web e consegne espresso di capi finti-griffati -