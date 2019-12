Malore in campo | muore Alessio Allegri | capitano della Osl Garbagnate 

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un cestista milanese di 37 anniOsl Garbagnate è morto in seguito a unche lo aveva colto domenica durante una partita del campionato di serie C Silver.Osl, si era accasciato a terra nel palazzetto di Rho nel corsosfida contro La Torre di Torre Boldone, squadraprovincia di Bergamo. Subito soccorso e portato all'ospedale milanese Vialba, era sembrato riprendersi, ma lunedì sera è deceduto.

