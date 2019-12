Irama si difende dalle accuse di plagio | le prove su Instagram

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ludovica Marchese Dopo l’accusa diche Le Iene avrebbero mosso contro, il giovane rapper sisui social mostrando ledella sua innocenza Guai in vista per, il vincitore di Amici nel 2018 divenuto ormai un cantante di successo, soprattutto tra le giovanissime. Infatti, nella puntata de Le Iene andata in onda domenica 15 dicembre, l’inviato Nicolò De Devitiis ha messo a confronto Nera, una delle canzoni più popolari del cantante, con un altro brano scritto da Domenico Di Puorto. Lui stesso avrebbe dichiarato di aver inviato una demo con la sua musica all'ex agenzia di, quella diretta da Francesco Facchinetti, tre mesi prima che uscisse il singolo Nera. Da qui, la denuncia di. Così, durante una lunga intervista a Le Iene, Domenico Di Puorto avrebbe sostenuto che il brano Nera diè troppo simile al brano Fuori Tutto Brilla che ...

