Il Salone delle Meraviglie riapre su DPlay Plus e dal 7 gennaio torna in tv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Federico Fashion StyleIldal 17 dicembre in esclusiva suin streaming e dal 7su Real Time eL’esclusivodi Federico Fashion Style è ancora più…esclusivo. La terza stagione de Ilrima per il momento solo in streaming e a pagamento: i primi 10 episodi da oggi 17 dicembre sono disponibili su, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia. L’appuntamento in tv è fissato per il 7alle 22.30 naturalmente su Real Time e in streaming gratuito su. Ha conquistato Milano col suo nuovo, ha festeggiato oltre 10 anni di carriera nel suodi Anzio, ma Federico Fashion Style non si ferma mai: in questa nuova stagione, tra nuovi clienti e sbrilluccicosi eventi mondani, le telecamere seguiranno il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, alle prese con nuove ...

