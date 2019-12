Daniela Roveri sgozzata nell’androne di casa | archiviate indagini | killer ancora

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Colognola:lesull’efferato omicidio di, la manager di 48 anninell’androne dialle 20:30 del 20 dicembre 2016. Dopo tre anni di investigazioni e mai alcun indagato, infatti, il fascicolo è stato chiuso. Sono state battute tutte le piste investigative (anche quella secondo cui ilsarebbe lo stesso che, pochi mesi prima, uccise a Seriate Gianna Del Gaudio) possibile ma non è mai emerso alcun elemento probatorio che portasse alla svolta nel caso. Sul corpo della vittima venne rinvenuto un Dna maschile che ancor oggi è ignoto. Non si sa a chi appartenga.nell’androne dia tre anni dal delitto Il pm titolare dell’inchiesta, dopo due anni di proroga delle, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione. Ciò tuttavia non esclude che se in futuro emergerà ...

