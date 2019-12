Cormezz | Affrontare Lipsia o Valencia sarebbe stato meglio?

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions che ha visto il Napoli pescare dall’urna il Barcellona, è apparso subito poco benevolo con la formazione di Gattuso, ma Monica Scozzafava sl Corriere del Mezzogiorno prova a trovare un risvolto favorevole. Un’avversaria del calibro dei blaugrana infatti diminuisce, forse, il peso del Napoli che non si ritrova di fronte una squadra al suo livello e, proprio per questo, non è costretta a vincere. Insomma, i pronostici sfavorevoli potrebbero giocare a nostro favore invece, alleggerendoci e lasciando che il Napoli giochi con quella spensieratezza che da tempo le manca Il Napoli avrebbe potuto pescare nell’urna di Nyon (escluse le altre grandi d’Europa) ilo il? Nessuno oggi può esser sicuro che avrebbe avuto vita più semplice. Con il Barcellona – e non è un alibi – anche i ...

