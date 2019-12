Conte | “Chi paga con carta di credito si ritroverà fino 2mila euro in più in tasca”

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio, ospite questa sera a 'Di Martedì' ha commentato le misurenute nella manovra, approvata ieri: "Abbiamo tre miliardi dalla lotta all'evasione che destineremo come superbonus nelle tasche dei cittadini. Stiamo facendo gli ultimi calcoli: credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti, arriverà a casa, sino a 2 milasulla base degli acquisti che si accumuleranno, non solo con ladi".

borghi_claudio : Per chi non si ricordasse la circostanza dello scorso giugno in cui conte 'trattò' sul MES. - FcInterNewsit : L'Assoallenatori sta con Conte. Ulivieri: 'Odg e Ussi arroganti, chi vuole rispetto deve rispettare' - fattoquotidiano : Conte: ‘Chi lavora con noi può governare, chi sta con Salvini aspetterà anni’. Zingaretti: ‘Guidi cordata, lealtà o… -