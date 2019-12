Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over | Gemma e Juan Luis Hanno Dormito Insieme!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 17 dicembre 2019): Armando Incarnato porta in studio le prove schiaccianti cheCiano è un dongiovanni.Galgani viene consolata da Tina Cipollari. Armando esce dal programma con Veronica, ma accade nel frattempo qualcosa….Galgani eCianoinsieme. Armando Incarnato ha le prove schiaccianti atte a provare che lo spasimante di, fa il provolone con le altre fuori dal programma! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono svolte le nuovissime e scoppiettanti registrazioni di. In studio le dame ed i cavalieri si sono resi protagonisti di nuove e scintillanti colpi di scena! Vediamo nel dettaglio tutti i particolari raccapriccianti. La puntata inizia come di consueto lasciando lungo spazio aGalgani la quale sta uscendo ancora con. Grazie ...

