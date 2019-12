Valeriani: impianto Colleferro parte fondamentale piano Regione (Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – L’impianto di recupero di materia dai rifiuti che sara’ realizzato a Colleferro “e’ la cosa piu’ importante che la Regione fa nel piano rifiuti, per dimostrare che l’evoluzione di quegli impianti e’ la svolta dei prossimi anni: trasformiamo un problema in un’opportunita’”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Msssimiliano Valeriani, in occasione della presentazione del progetto di prefattibilita’ dell’impianto da parte di Lazio Ambiente. “In quel sito era ubicato un termovalorizzatore in disuso da molto tempo, confidiamo molto in questa operazione perche’ questo e’ lo scenario cui tendere e tutti gli impianti di pretrattamento dei rifiuti, tm e tmb, dovranno diventare impianti che puntano a recuperare il piu’ possibile materie prime seconde e non luoghi dove entra ...

