Una vignetta su Auschwitz è costata cara a ' Marione'

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unache paragonava l'Unione europea al campo di concentramento di, al secolo Mario Improta, la collaborazione con il comune di Roma. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha telefonato ae gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. Il gruppo del Partito Democratico in Campidoglio aveva già chiesto alla Raggi di "prendere le distanze" dal vignettista Nellala Brexit viene descritta con Boris Jonhson in divisa da deportato che esce dal lager nel quale la scritta "Arbeit Macht Frei" è stata sostituita con Unione europea. E poi una tavola che mostra una Sardina con la testa di Mattia Santori in bocca ad un cane con dietro un vampiro vestito con la bandiera della Ue.è l'autore - senza ...

pietroraffa : Non inserirò in questo tweet la vignetta di #Marione su #Brexit. Quella porcheria è già stata vista a sufficienza.… - Serena57891118 : RT @riccardogguerra: @marioimprota72 @AuschwitzMuseum e' la stessa cosa, e' sempre una vignetta di cattivo gusto, ma risale al 2010, quando… - Goldskiesadc : RT @AllStarsLA: La non logica dei fasciommerda: - vignetta con Salvin* a testa in giù: vergognoso insulto verso sua maestà, arrestate il fu… -