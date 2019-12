Ruby ter | la testimone chiave Battilana sulle serate con Berlusconi e il caso Weinstein

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) «Era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni», «si faceva mettere il sedere in faccia». Un racconto a luci rosse, pieno di dettagli, che arriva direttamente da ricordi datati 2010, anno in cui la modella Ambraaveva partecipato ad una cena ad Arcore, ospite di Silvio. La donna ha parlato di tutto questo, rispondendo prima alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore, in qualità didelle inchieste sul, deponendo nel processo “ter” a carico del leader di FI e di altri 28 imputati, tra cui molte olgettine. Ma non solo:ha raccontato, in una deposizione fiume, del suo rapporto con il re dei produttori cinematografici hollywoodiani, Harveye delle «molestie» da lei subite nel 2015 quando lui la «palpò». Ho dovuto lasciare l’Italia perché il mio ...

