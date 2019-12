Molestano ragazze e rischiano linciaggio | fuga in auto e vetture danneggiate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Federico Garau Tre ragazzi di Napoli avevano raggiunto il comune salernitano per trascorrere la serata. Adocchiato un gruppo di, si sono avvicinati ed hanno cominciato a rivolgere apprezzamenti volgari, così alcuni giovani del posto sono intervenuti: nella, i tre napoletani hanno tamponato dueMomenti di forte tensione questo fine settimana a Cava de' Tirreni, un comune in provicia di Salerno, dove uno scambio di battute fra giovani ha portato allo scatenarsi di una serie di disordini in strada che hanno richiesto il tempestivo intervento dei rappresanti delle forze dell'ordine locali. I fatti, secondo quanto riferito dal quotidiano "Il Mattino", che ha riportato la notizia, si sono verificati durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. Tutto ha avuto inizio quando tre ragazzi di Sant’Antonio Abate, comune della città metropolitana di Napoli, ...

