Meloni contro Salvini “Incomprensibile il suo atteggiamento | propone patti con Pd e M5S e

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgiaè apparsa molto scocciata per l’ennesima scossa politica data da Matteoche ha proposto un comitato di salvezza nazionale formato da tutti i partiti che affronti cinque spinosi temi, quali tasse, lavoro, ex Ilva, Banca Popolare di Bari e giustizia e poi faccia tornare gli italiani a decidere su quale governo vogliano. Secondo launa proposta del genere ““È incomprensibile. Che peraltroha fatto a Pd e M5S prima di sottoporla a noi, i suoi alleati. Mi sembra un modo alquanto strano di tenere i rapporti nella propria coalizione”. Laaggiunge che “Se la maggioranzaprovvedimenti condivisibili, noi non abbiamo problemi: FdI ha votato il taglio dei parlamentari, quando tutte le altre opposizioni votavano. Ma sulle grandi materie, come si può pensare che ci si trovi tutti d’accordo?”. La leader di Fratelli d’Italia è ...

carlaruocco1 : La #Lega e la #Meloni si sbracciano e sbraitano in aula contro il #MES. Ma la prima negoziazione sul Mes è stata co… - FioreFioretta : RT @RadioSavana: La sardina fanatica con il turbante inveisce contro la #Meloni, #Salvini e chi li sostiene. Se l'Italia e gli italiani ti… - dok2172 : RT @RadioSavana: La sardina fanatica con il turbante inveisce contro la #Meloni, #Salvini e chi li sostiene. Se l'Italia e gli italiani ti… -