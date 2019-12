Meloni boccia la proposta bipartisan di Salvini | È incomprensibile

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladi Matteo”è una. Che peraltroha fatto a Pd e M5s prima di sottoporla a noi, i suoi alleati. Mi sembra un modo alquanto strano di tenere i rapporti nella propria coalizione”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, che in un’intervista al Corriere della Serasu tutta la linea la richiesta del leader leghista a Conte di un tavolo con tutti i leader di partito per affrontare assieme ‘cinque emergenze’ e poi tornare al voto.non ne vuole sapere e dice “basta con governi nati in laboratorio: se Draghi vuole fare il premier si candidi, e se vince farà il premier. Qualunque altra ipotesi per me non esiste”.“Vediamo di essere chiari: se la maggioranza propone provvedimenti condivisibili, noi non abbiamo problemi: FdI ha ...

