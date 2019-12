M5s | Di Maio presenta team futuro | da oggi non più solo

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Luigi Dia Roma la nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle e rilancia gli stati generali di M5s con una prospettiva che, a dieci anni dalla nascita della creatura ideata da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, guarda lontano, al governo del Paese e al coinvolgimento dei territori. Sono 12 idel, sei i facilitatori nazionali che sono stati scelti e che fanno dire al capo politico: "In questi anni mi sono sentito. Se non ci sono persone legittimate a prendere le decisioni insieme a te e' molto difficile condividerle, ora sara' piu' semplice e questo potra' cambiare i prossimi dieci anni del Movimento". E ancora: "Mettere la persona al centro significa dimostrarlo con i fatti". Idel"non e' una panacea, ma e'un primo step. E' fatto di facilitatori e non di decisori", ha detto ancora Di. "Non sempre abbiamo avuto una persona ...

