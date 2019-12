Lega Pro | la Serie C si ferma per un turno | “21 e 22 dicembre non si gioca” La protesta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LaC non scenderà in campo il prossimo 21 e 22. Lo stop del campionato per la prima giornata di ritorno è stato deciso dallaPro perre contro l’attuale incertezza sul tema della defiscalizzazione per i club: “Le risposte non ci sono, si continua con i rinvii. Ci fermiamo, il CampionatoC riprenderà il 12 gennaio 2020. C’è il tempo necessario perché il Governo ed il Parlamento ci diano le risposte concrete di cui abbiamo necessità”, si legge nel comunicato diffuso dallaPro e dal suo presidente Francesco Ghirelli. “Per rispetto alla disponibilità del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la Figc mercoledì 18, per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club diPro, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con i club quanto concretamente emerso“, ...

