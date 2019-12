Ivan Granatino reinterpreta “Don Salvatò” ed emoziona Enzo Avitabile

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiE’ uscito su Spotify il 13 dicembre e su YouTube il 15 dicembre,di, la rilettura del brano del maestro, entrato nella storia della musica italiana e vincitore del premio Tenco nel 2009. Una preghiera laica, una invocazione contro le ingiustizie e le brutture dei nostri tempi checon maestria e rinnovato vigore dando al brano un suono ancora più profondo e dinamico. “Per me è stata una sfida interpretare Don Salvatò – spiega– un omaggio ad uno dei più grandi interpreti della musica italiana, il maestro, da sempre per me un punto di riferimento artistico e culturale. Don Salvatò è assolutamente attuale se guardiamo ai giorni nostri colmi di odio, violenza e brutture che come sempre vengono pagate dai più deboli e dalla nostra terra che vede alberi ...

